11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 10:21 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਾਂ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?' 2015 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ...ਮੈਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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