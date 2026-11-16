'ਇਹ ਨਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਗਾਓ', ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਅਰ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 9:46 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ 4 ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, "ਯੇ ਨਹੀਂ ਗਾਨਾ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਗਾਨਾ, ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ।" ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਵੀ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਵਹੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈਂ ਤੋ ਹੋਨੇ ਦੋ, ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਯੇ ਸਭ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥੇਲੀ ਪੇ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਮੇਂ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
4 ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ 4 ਗੀਤਾਂ 'ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ', '5 ਤਾਰਾ', 'ਕੇਸ' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ' 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ C21 ਅਸਟੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ 'ਦਿਲ-ਲੂਮਿਨਾਟੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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