"ਇਹ ਊਰਜਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ", ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ

"ਇਹ ਊਰਜਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ", ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਚਮਕੀਲਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 3:17 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਇਕੱਲੇ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ:
"ਇਹ ਊਰਜਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ, ਚਮਕੀਲਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ।"
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ "ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ" ਦਾ "ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ" ਗੀਤ ਗਾਇਆ।
"ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਜਲਦ ਹੀ "ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। "ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ" ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਰੀ, ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਵਿਛੋੜਾ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਐਪਲਾਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: