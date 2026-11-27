ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ, ਕੰਸਰਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 3:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ 2026' ਤਹਿਤ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕਮਾਈਸ਼ੋ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ, ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ, ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਸਰਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਕੂ, ਬਲੇਡ, ਤਿੱਖੇ ਗਹਿਣੇ, ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ, ਅੰਡੇ, ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੱਚ, ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਮਰੇ, ਟ੍ਰਾਈਪੌਡ, ਸੈਲਫੀ ਸਟਿੱਕ, ਗੋ-ਪ੍ਰੋ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਐਰੋਸੋਲ, ਸਪਰੇਅ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਸਮੇਤ ਮੇਕਅੱਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੈਗ, ਬੈਕਪੈਕ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਾਹੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੈਧ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ।
ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਮਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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