ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸਭ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ' ਨੂੰ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 12:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸਭ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਰਿੰਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜੈਸਮੀਨ ਮੀਨੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ, ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਕੰਬੋਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਟੈਂਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਆਹਲਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਏਗੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰਮਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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