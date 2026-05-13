ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ ?

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਗ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Diljit Dosanjh manager Gurpartap Kang house firing Incident
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਗ (Getty image)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 13, 2026 at 1:10 PM IST

ਕਰਨਾਲ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦਰ-ਡਾਚਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਪ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।

ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ

ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਗ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਗ ਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (Special Arrangement)

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਗ (Special Arrangement)

ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ?

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟਾਇਸਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਆਰਜ਼ੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਬਾਕਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਹਮਲਾ "ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ" ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ (Special Arrangement)

