ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 11:06 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਿਲਮ 'ਸਭ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ', ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਚੋਪਾਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਰਿੰਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਕੰਵਰਪਾਲ ਕੰਬੋਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਟੀਨਏਜ਼ਰ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ-ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀ ਅਭੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਮਰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਪਣੇ ਨਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੀ ਸੀਈਓ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
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