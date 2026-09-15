'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ', ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ', ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 9:31 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਂਬਲੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ 'AURA ਵਰਲਡ ਟੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਂਬਲੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ" ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਵੈਂਬਲੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ...ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ...ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸੀ...ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ...ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ...ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ...ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ।"
ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੈਂਬਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵੈਂਬਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ...ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਮ ਚੋ, ਮਜ਼ਾ ਮਾ? ਅਸੀਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਦਿਲ-ਲੂਮਿਨਾਤੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੂਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "GOAT," "Lover," "Hass Hass," ਅਤੇ "Born to Shine" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ "ਮੈਂ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੈਂਬਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ 1988 ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਦਾ 1986 ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
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