ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੋਅ

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੋਅ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੂਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:36 PM IST
ਆਗਰਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 'ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਚਾਨਕ ਆਗਰਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਲਾਲ ਜੈਕਟ, ਨੀਲੀ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਵਾਹ ਤਾਜ ਬੋਲੀਏ'। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੋਅ
ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇੰਦੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
|ਮਿਤੀ
|ਸਥਾਨ
|30 ਅਕਤੂਬਰ
|ਦਿੱਲੀ
|15 ਨਵੰਬਰ
|ਇੰਦੌਰ
|21 ਨਵੰਬਰ
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|27 ਨਵੰਬਰ
|ਮੁੰਬਈ
|29 ਨਵੰਬਰ
|ਬੰਗਲੁਰੂ
|5 ਦਸੰਬਰ
|ਲਖਨਊ
|ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
|ਕੋਲਕਾਤਾ
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