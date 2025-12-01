ETV Bharat / entertainment

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਛਾਇਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

December 1, 2025

ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਡਰਾਮਾ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਕਵਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਤੀਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਭਾਵ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਪਹਿਰਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ #ਬਾਰਡਰ 2...23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।" ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਬਾਰਡਰ" ਦੇ 'ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਆਤੇ ਹੈਂ' ਟਰੈਕ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਰੁਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਯੁੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਜਿਸਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਬਾਰਡਰ ਉਸਕਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਉਸਕਾ ਪਿਆਰ।" ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ।

ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ "ਬਾਰਡਰ 2" ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ 1997 ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ" ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜੋ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਜੇਪੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ "ਬਾਰਡਰ 2" 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

