ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਪਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਪਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 10:20 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ 27 ਨਵੰਬਰ (ਅੱਜ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਪਾ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਪਾ ਅਤੇ ਜਿਮ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਗੇਟਵੇਅ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਮ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ "ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ" ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਫੇਰੀ ਉਸਦੇ "ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ" ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਅੱਜ) ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ "ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ"
"ਔਰਾ ਟੂਰ" ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੜਾਅ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟ ਹੋਏ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਮੇਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
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