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ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95', ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95'
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' (Photo: Film Poster/Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 10:29 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ" ਆਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, "ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ"।

ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਪੰਜਾਬ 95' ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 120 ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 120 ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟੀਜ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਖੁਦ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

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