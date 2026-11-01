ਜਲਦ ਇੰਨਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ , ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਗਾਮੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2026 at 7:56 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਕੰਸਰਟ ਟੂਰ "Aura India Tour 2026" ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਧਮਾਲ ਪਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਜੋ ਇਸ ਸੁਪਰ ਸਕਸੈਸ ਭਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਆਗਾਮੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮਰਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ, 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਾਇਕੀ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮੁੜ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਜੋ ਇੰਨਾਂ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖਰੀਲਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆ ਹੀ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੰਨਾ ਚ ਧੰਨਾ' ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਕਰਨਗੇ।