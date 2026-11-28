ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕੰਸਰਟ 'ਚ ਸਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਠੁਮਕੇ
ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 10:25 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ 'ਤੇ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ (ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੰਸਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨਿਆ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਾਨਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਨਿਆ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੁੰਬਈ...ਸਾਨਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ।" ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਸਰਟ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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