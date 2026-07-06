ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਸਤਲੁਜ' 2 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹਟਾਈ, ZEE5 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਸਤਲੁਜ' 2 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹਟਾਈ, ZEE5 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।
By PTI
Published : July 6, 2026 at 6:11 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ "ਪੰਜਾਬ '95", ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ZEE5 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ "ਸਤਲੁਜ" ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ'
ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਸਤਲੁਜ' ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ZEE5 'ਤੇ, ਅਸੀਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'
'ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ'
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਦ 1995 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
'CBFC ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਫਿਲਮ'
2023 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (TIFF) ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
'ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ'
"ਪੰਜਾਬ '95" ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ 7 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
"ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ, 'ਸਤਲੁਜ', ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ੀ 5 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"-ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ,ਅਦਾਕਾਰ
'ਫਿਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ'
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,"ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।'
'ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ'
ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। “ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਸ਼ਕ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ। 'ਸਤਲੁਜ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੀ 5 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ZEE5 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤ੍ਰੇਹਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਬੇ ਅਤੇ ਰੌਨੀ ਸਕ੍ਰੂਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕਗਫਿਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਿਕਾ ਵਿਦਿਆ ਓਹਲੀਅਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।