ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੈਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਫਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 3:48 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਔਰਾ ਟੂਰ' ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਫਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਫਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਸੀ। ਸਫਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਫਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ 'ਔਰਾ ਟੂਰ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ 4 ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ, "ਹਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਵਹੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈਂ ਤੋ ਹੋਨੇ ਦੋ, ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਯੇ ਸਭ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥੇਲੀ ਪੇ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਮੇਂ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਗੀਤ 'ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ', '5 ਤਾਰਾ', 'ਕੇਸ' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ' ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: