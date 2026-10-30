ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਾਇਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 10:41 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ 'ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026' ਦੇ ਇਸ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ
ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਜ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਸਰਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਾਰਥੀ ਐਪ 'ਤੇ QR ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
In view of the Live Music Concert by Diljit Dosanjh at Jawaharlal Nehru Stadium on 30.10.2026, traffic restrictions and diversions may be in place from 1:00 PM to 12:00 Midnight. Commuters are advised to plan their journeys in advance, avoid affected roads around JLN Stadium and use public transport (Delhi Metro recommended). 📍GENERAL INSTRUCTIONS Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic @aajtak @ZeeNews @ndtvindia @news24tvchannel @ABPNews @AAI_Official @RedFMIndia @bigfmindia— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 28, 2026
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਸਰਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ?
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਾਇਲੇਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
- ਵਾਇਲੇਟ ਲਾਈਨ: ਇਸ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਐਲਐਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਜੰਗਪੁਰਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 13, 14 ਅਤੇ 17 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ: ਇਸ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਈਐਨਏ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਆਟੋ ਜਾਂ ਕੈਬ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਕ ਨਾਲਾ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3, 6 ਅਤੇ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
In view of the Live Music Concert by Diljit Dosanjh at Jawaharlal Nehru Stadium on 30.10.2026, traffic restrictions and diversions may be in place from 1:00 PM to 12:00 Midnight. Commuters are advised to plan their journeys in advance, avoid affected roads around JLN Stadium and use public transport (Delhi Metro recommended). 📍GENERAL INSTRUCTIONS Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic @aajtak @ZeeNews @ndtvindia @news24tvchannel @ABPNews @AAI_Official @RedFMIndia @bigfmindia— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 28, 2026
ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਸ ਪੁਆਇੰਟ
ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਮਾਰਗ: ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 13, 14 ਅਤੇ 17 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ-ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਹਾਰ: ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 13, 14 ਅਤੇ 17 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਸ਼ਕ ਨਾਲਾ ਬੱਸ ਡਿਪੂ: ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3, 6 ਅਤੇ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜੇਐਲਐਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਧੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਗ ਦੀ SIP ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਹਰਚੰਦ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੁਸ਼ਕ ਨਾਲਾ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3, 4, 5, 6 ਅਤੇ 7 ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਲੋਧੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਐਵੇਨਿਊ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਐਵੇਨਿਊ ਰੋਡ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕੰਸਰਟ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੇ 'ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026' ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਸਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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