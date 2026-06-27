ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 1:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ 'ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ' ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਚੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਟੂਰ ਨੇ 225,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ $32 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰ ਨੇ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ 2024 ਦੇ 'ਦਿਲ-ਲੂਮੀਨਾਟੀ ਟੂਰ' ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ $27 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 15 ਸੋਲਡ-ਆਊਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਐਡਮੰਟਨ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਚੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ 'ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤੋ-ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 'ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਿਵਸ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਡ-ਆਊਟ ਕੰਸਰਟ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ O2 ਅਰੇਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
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