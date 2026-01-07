ETV Bharat / entertainment

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮਦਿਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗੀਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੇ ਬਾਲਵਿਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।

Diljit Dosanjh Birthday
Diljit Dosanjh Birthday (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 7, 2026 at 11:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸੰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੇ ਬਾਲਵਿਨ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੀਤ "ਸੇਨੋਰੀਟਾ" ਹੈ, ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।

ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤ "ਸੇਨੋਰੀਟਾ" ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਦਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਜਨਮਦਿਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼...ਹੈਲੋ ਜੇ ਬਾਲਵਿਨ।" ਬਾਲਵਿਨ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੈਟਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਵਾਰਡ, ਛੇ ਲੈਟਿਨ ਗ੍ਰੈਮੀ ਐਵਾਰਡ, ਪੰਜ ਐਮਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗ੍ਰੈਮੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕੋਚੇਲਾ, ਟੁਮਾਰੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੋਲਾਪਾਲੂਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਿਨੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਲਵਿਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 2014 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕਨ ਗਾਇਕਾ ਫਰੂਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ "6 AM" ਨਾਲ ਆਈ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਨਰਜੀਆ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਗੀਤ "ਬੋਬੋ", "ਸਫਾਰੀ" ਅਤੇ "ਸਿਗੋ ਐਕਸਟਰਾਨਾਡੋਟ" ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਬਾਲਵਿਨ ਨੇ ਵਿਲੀ ਵਿਲੀਅਮ ਨਾਲ ਗੀਤ "ਮੀ ਜੈਂਟੇ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੀਓਨ ਅਤੇ ਅਨੀਟਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਗੀਤ "ਮਾਚਿਕਾ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਯੂਐਸ ਬਿਲਬੋਰਡ ਹੌਟ 100 ਨੰਬਰ ਵਨ ਗੀਤ "ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ" 'ਤੇ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਅਤੇ ਬੈਡ ਬੰਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਜਲਦ ਹੀ "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਬਾਰਡਰ 2" 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

DILJIT DOSANJH AND J BALVIN
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
DILJIT DOSANJH BIRTHDAY SURPRISE
DILJIT DOSANJH NEW SONG SENORITA
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.