ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ
ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 1:43 PM IST
ਬੰਗਲੌਰ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਬਲੀ-ਧਾਰਵਾੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 'ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ' (IED) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਮਦਾਵਾਰਾ (Madavara) ਸਥਿਤ 'ਨਾਈਸ ਰੋਡ' ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ 'ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026' 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
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