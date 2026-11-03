ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ
ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਜੌਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 4:16 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਜੌਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਾਂਝ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਾ ਦੌਰਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' (Aura India Tour) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੰਦੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'G.O.A.T.', 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', 'ਲਲਕਾਰਾ', 'ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ', 'ਨੈਣਾ' ਅਤੇ 'ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕੇਸ', 'ਪੰਜਤਾਰਾ', 'ਹੱਸ ਹੱਸ' ਅਤੇ 'ਵਾਟਰ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਾਂਸੋਂ ਕੀ ਮਾਲਾ' ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ।
ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਲ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ "I’m an artist bro" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ CJP ਕਾਰਕੁਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ CJP 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ।"
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