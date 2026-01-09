ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ, ਬੋਲੇ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ...
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਹੈ।
January 9, 2026
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਖੀ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਨਿਮਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗਾ।
