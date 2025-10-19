ਐਲਬਮ 'AURA' ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਡੇਟ ਤੇ ਗੀਤ ਬਾਰੇ
ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ। ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਛਾਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਔਰਾ' ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਣੇ 'ਚਾਰਮਰ' ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਾਂ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ
'ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਐਲਬਮ , ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ 'ਕੁਫਰ' ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ 'ਚਾਰਮਰ' ਵਜੋ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ , ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਵੀ ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੌਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੀ ਧਮਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਆਖਰੀ ਧਮਾਕਾ!
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਲਬਮ ਵਜੋਂ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਐਲਬਮ 'Aura' , ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜ ਰਣਜੋਧ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਬਮ 'ਦਾ ਗੋਟ' ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੀਤ ਲੇਖਣੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
'ਉਮਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ , ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਕ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਵੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਸੁਮੇਲ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰੋਤਿਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ।