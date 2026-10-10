Aura World Tour: ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ‘ਘਰ’, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 12:37 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਘਰ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ‘ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ’ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਬਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਡੂ ਯੂ ਨੋ’, ‘ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ’ ਅਤੇ ‘ਲਵਰ’ ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਉਸਦੇ 2024 ਦੇ "ਦਿਲ-ਲੂਮਿਨਾਤੀ ਟੂਰ" ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੀਸੀ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸ-ਫੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਪੌਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਗਲੋਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3’ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ-ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਰੋਵਰ, ਸਪਨਾ ਪੱਬੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 'ਬਾਰਡਰ 2', 'ਸਤਲੁਜ' ਅਤੇ 'ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ' ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ’ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
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