ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖਤਮ

'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

Diljit Dosanjh again collaborates with director Imtiaz Ali
Diljit Dosanjh again collaborates with director Imtiaz Ali (Photo: ANI)
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੈਕੇਟ, ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਲਈ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲਵਿਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਮਕੀਲਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲਡ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1988 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਾਈਵ-ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

