ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਇੰਦੌਰ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਦੌਰ ਕੰਸਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 12:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦੌਰ ਕੰਸਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ "ਮਸਾਲਾ" ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 101 ਫੀਸਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪੋਹਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ 'ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ', ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦੌਰ ਕੰਸਰਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਟਵੰਟੀ ਵਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ' ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੰਸਰਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 'ਔਰਾ ਟੂਰ' (Aura Tour) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'G.O.A.T.', 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', 'ਲਲਕਾਰਾ', 'ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ', 'ਨੈਣਾ' ਅਤੇ 'ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕੇਸ', 'ਪੰਜਤਾਰਾ', 'ਹੱਸ ਹੱਸ' ਅਤੇ 'ਵਾਟਰ' ਤੱਕ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਾਂਸੋਂ ਕੀ ਮਾਲਾ' ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ।
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