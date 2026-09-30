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'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ', ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 5:17 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰੈਕ "ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ" ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਸੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਬਾਹਰਲੇ" ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਕੋਕਾ" ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।" ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨੀਨਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਰਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨੀਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ", "ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ" ਅਤੇ "ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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