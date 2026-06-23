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ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ? 'ਮਾਸ਼ੂਕਾ' 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'ਮਾਸ਼ੂਕਾ' ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (Pic Credit:IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 5:10 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਗੀਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਿਲ

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ 'ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਿਲ' ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੰਗਾਲੀ ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਅੰਜਨ ਦੱਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ 'ਰਾਂਜਣਾ ਅਮੀ ਆਰ ਅਸ਼ਬੋਨਾ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ।

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ

2008 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰੇਸ' ਦਾ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ 'ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ' ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਰੀਆਈ ਗਾਇਕ ਕਿਮ ਹਿਊਂਗ-ਸੁਪ ਦੇ 'ਸਾਰੰਗ ਹੈ ਯੋ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬੁੱਲਿਆ

2016 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਏ ਦਿਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ' ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ 'ਬੁੱਲਿਆ', ਇਸਦੇ ਸੂਫੀ-ਰੌਕ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਟਾਰ ਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਕ ਬੈਂਡ ਪਾਪਾ ਰੋਚ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ 'ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ' ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ।

'ਚਾਕਲੇਟ' ਦੇ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

2005 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਕਲੇਟ' ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਾਤੇਂ' ਗੀਤ 'ਆਦਤ' ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਂਡ ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ 'ਭੀਗਾ ਭੀਗਾ ਸਾ' ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਅਬਰਾਰ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਦਸੰਬਰ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਾ' ਗੀਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਜੈਸੀ ਕੁੱਕ ਦੁਆਰਾ 'ਬ੍ਰੀਜ਼ ਫਰਾਮ ਸੇਂਟਸ-ਮੈਰੀਜ਼' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਲਾਈਫ ਇਨ ਏ... ਮੈਟਰੋ' ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ

2007 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਲਾਈਫ ਇਨ ਏ... ਮੈਟਰੋ' ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ 'ਇਨ ਦਿਨੋਂ' ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਕਾਰ ਅਲੀ ਦੇ 'ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ

'ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ', ਫਿਲਮ 'ਜੰਨਤ' ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਮਿਸਰੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਦਿਆਬ ਦੇ 2003 ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਅਨਾ ਆਇਸ਼' ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਧੂਮ ਮਚਾਲੇ

'ਧੂਮ ਮਚਾਲੇ' ਫਿਲਮ 'ਧੂਮ' ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਂਸ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੈਸੀ ਕੁੱਕ ਦੇ 'ਮਾਰੀਓ ਟੇਕਸ ਏ ਵਾਕ' ਅਤੇ ਅਮਰ ਦਿਆਬ ਦੇ 'ਐਂਟਾ ਮਾ ਓਲਤੇਸ਼ ਲੇਆਈਹੇ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਯਾ ਅਲੀ

'ਯਾ ਅਲੀ' 2006 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗੈਂਗਸਟਰ' ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੂਸੀ ਸਮੂਹ ਗਿਟਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਆ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ ਹੈ

ਫਿਲਮ 'ਵੋ ਲਮਹੇ' ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ 'ਕਿਆ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ ਹੈ' ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਬੈਂਡ ਪੀਟਰਪਨ ਦੇ ਗੀਤ 'ਤਕ ਬਿਸਾਕਾ' ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਪਿਆਰ ਕੀ ਪੁੰਗੀ' ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

2012 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਏਜੰਟ ਵਿਨੋਦ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਪਿਆਰ ਕੀ ਪੁੰਗੀ' ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬੈਂਡ ਬਾਰੋਬਾਕਸ ਦੇ ਗੀਤ 'ਸੂਸਨ ਖਾਨੂਮ' ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਹੈ ਜੂਨਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਗੀਤ

'ਨਿਊਯਾਰਕ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਹੈ ਜੂਨਨ' ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਬੈਂਡ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਗੀਤ 'ਨੁਰਾਨੀ ਲੇਲਾਕੀ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਮੇਂ ਵਜੀ ਗਿਟਾਰ

'ਅਪਨਾ ਸਪਨਾ ਮਨੀ ਮਨੀ' ਦੇ ਗੀਤ 'ਦਿਲ ਮੇਂ ਵਜੀ ਗਿਟਾਰ' ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈਰਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਮਿਆਮੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਗੀਤ 'ਸ਼ਿਓਲਾ ਸ਼ੈਲਾ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

'ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆ' ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ

'ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਮੂਹ JTL ਦੁਆਰਾ 'ਮਾਈ ਲੇਕਨ' ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਮਾਸ਼ੂਕਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੀਤ 'ਮਾਸ਼ੂਕਾ' ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਸ਼ੂਕਾ' 1993 ਦੇ ਇਤਾਲਵੀ ਗੀਤ 'ਸੇ ਸੋ ਅਰੂਬਤੇ' ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨੇ ਗੀਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: "'ਮਾਸ਼ੂਕਾ' ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇੜਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਮਾਸ਼ੂਕਾ' ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਰੀ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਦਿਆਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ 'ਅਦਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰ ਦਿਆਬ ਦੇ 1999 ਦੇ ਗੀਤ 'ਅਨਾ' ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਸਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਤਰਕਾਨ ਤੇਵੇਤੋਗਲੂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਗਏ ਟਰੈਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ

ਆਪਣੇ 55ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸੁਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ।"

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