ਕੀ IPL ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ? ਸਟਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 3:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡੇਟ
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਬ੍ਰੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੀ ਬੌਸ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।"
ਕਦੋਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ 2008 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਟ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਾ 2009 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਨਾ ਐਂਡਰਸਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਸ ਵਾਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਗੁਡਇਨਫ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਨਾਲ ਖੇਮੂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਈਬ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
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