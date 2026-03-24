ਟਟੀਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਿਆਹ? ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਟਟੀਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਿਆਹ? ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 5:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਾਇਕ-ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ
ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪੂਨਮ ਰਿਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਪੱਗ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਲਾਲ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀਰਾ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ
ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ)... ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ... ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਜੱਟ ਬੁਆਏਜ਼ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ" ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਨਵਾਬਜ਼ਾਦੇ" ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੈਸਮੀਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ... ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।