ਕੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੇਟ ਗਾਲਾ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ? ਜਾਣੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ

ਆਲੀਆ ਭੱਟ (X Account)
Published : May 5, 2026 at 3:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2026 ਦੇ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਜੋਨਸ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਮੇਟ ਗਾਲਾ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।' ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਨਕਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਏਆਈ ਬਕਵਾਸ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ?" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ।"

2023 ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਗੁਰੂੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਆਲੀਆ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ 2024 ਦੇ ਲੁੱਕ ਲਈ "ਗੰਗੂਬਾਈ ਕਾਠੀਆਵਾੜੀ" ਸਟਾਰ ਨੇ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

