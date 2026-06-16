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ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਡਾਏ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਫ਼ਰ

ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਨ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੀ ਵਾਂਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

Akshay Kumar And Farah Khan
Akshay Kumar And Farah Khan (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 3:57 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਨ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2010 ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ।

ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਫਰਾਹ ਖਾਨ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਨੇ 'ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਨ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਫਰਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮਾਲਸ਼ੇਜ ਵਿੱਚ 'ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਨ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਕਸ਼ੈ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।"

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਹ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਓ ਕਿਵੇਂ?" ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, "ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।"

ਫਰਾਹ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਂਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ।" ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ।" ਫਰਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ।" ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਾਹ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ।"

ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।" ਫਰਾਹ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰੋਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।"

'ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਨ' ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉੱਦਮ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ' ਅਤੇ 'ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਓਮ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ 2010 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। 'ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਨ' ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਰਾਹ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

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ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ
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