ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 12:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਨੇ ਦੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹਾ।
ਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ।" ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਨੇ ਦੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਉੱਪਰ "ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੀਆ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪੀਆਰ ਸਟੰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਵੀ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ।" ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।"
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੀਆ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
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