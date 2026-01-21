'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਟਾਈਟਲ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ A ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਧੁਰੰਧਰ 2 ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਰੌਕਿੰਗ ਸਟਾਰ ਯਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 21, 2026 at 9:17 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਸ਼ਕ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੁਰੰਧਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੇ ਇੰਟਰਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2: ਦ ਰਿਵੈਂਜ'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਨਾਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਜ਼ਰ ਦਾ ਰਨਟਾਈਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 48 ਸਕਿੰਟ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ
ਧੁਰੰਧਰ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ₹900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 46 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ. ਮਾਧਵਨ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਦੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ।