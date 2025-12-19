ਬੈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ 'ਧੁਰੰਧਰ', ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Published : December 19, 2025 at 4:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧੁਰੰਧਰ ਅੱਜ (18 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਕਿ 1999 ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ, 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਯਾਰੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ "ਧੁਰੰਧਰ" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ "2.0" ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ "ਰਈਸ" ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 500-600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਯਾਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਯਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਧ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Misrepresentation cannot erase reality. Lyari stands for culture, peace, and resilience—not violence. While Dhurandhar spreads propaganda, Mera Lyari will soon tell the authentic story of pride and prosperity.— Sindh Information Department (@sindhinfodepart) December 13, 2025
#MeraLyari movie releasing in January 2026. Indian propaganda… pic.twitter.com/bWDVbMYuz0
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਯਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੁਰੰਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਮੇਰਾ ਲਯਾਰੀ' ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਫਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਲਯਾਰੀ' ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਲਯਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
