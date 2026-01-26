ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
"ਧੁਰੰਧਰ" ਅਦਾਕਾਰ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Published : January 26, 2026 at 11:38 AM IST
ਮੁੰਬਈ: "ਧੁਰੰਧਰ" ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਲਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਾਲਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਖਾਨ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
#BREAKING Actor Nadeem Khan, known for the film Dhurandhar, has been arrested by Malvani police in Mumbai following allegations of sexual assault by a domestic worker. The woman accused Khan of repeatedly abusing her over several years, falsely promising to marry her. The victim… pic.twitter.com/2DhuLjsehb— IANS (@ians_india) January 25, 2026
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Dhurandhar में Rehman Dakait के कुक Ahlak का रोल निभाने वाले Nadeem Khan को मुंबई पुलिस ने हिरासत लिया है,— Vishal (@Vishalpal8915) January 26, 2026
41 साल की महिला, जो उनके घर में डोमेस्टिक हेल्पर थी, उसने पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई है,
और बताया कि 2015 में Nadeem से वह पहली बार मिली थी,
उसके बाद… pic.twitter.com/Lmoui5bvw9
ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਨਦੀਮ ਖਾਨ?
ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਹਿਮਾਨ ਡਾਕੂ (ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ) ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ਹਰੀ (ਨਦੀਮ ਖਾਨ) ਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ।
