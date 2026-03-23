'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 2:27 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ 2: ਦ ਰਿਵੈਂਜ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
'ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ'
ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਗ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਸਿਗਰਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਹੈ।
The poster of the Pralay song from the film Dhurandhar 2 depicts a turbaned Sikh character holding a cigarette. This portrayal is deeply offensive and a serious violation of Sikh religious principles.— Paramjit Singh Sarna (@ParamjitSSarna) March 12, 2026
In Sikh tradition, tobacco is strictly prohibited and regarded as a Bajjar… pic.twitter.com/ZoThF3K5Vp
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦੇ
ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: "ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ।" ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗਾ।"
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 'ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।