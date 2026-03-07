ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 'ਧੁਰੰਧਰ 2', ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ ਦਿ ਰਿਵੈਂਜ'...ਜਿਸਨੂੰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ (7 ਮਾਰਚ) ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਕਵਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਇਹ ਫਿਲਮ 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਕਮਾਈਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਹੈ। ਕੁਝ ਥੀਏਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
18 ਮਾਰਚ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਡ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ "ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ" ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੇਲੇਨਾ ਜਮਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਨੂੰ "ਉਸਤਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ" ਤੋਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।
