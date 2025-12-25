'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਬਣੇਗੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਬਣੇਗੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 1:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ' ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ (24 ਦਸੰਬਰ) ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ...ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀਕਵਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
"ਧੁਰੰਧਰ" ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਬ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ "ਧੁਰੰਧਰ 2" ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਧੁਰੰਧਰ 2" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਧਰ 2 ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂਫਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ।"
"ਧੁਰੰਧਰ 2"...ਜੋ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਈਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। "ਧੁਰੰਧਰ 2" ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਧੁਰੰਧਰ 2" ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2026 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 619.30 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਛਾਵਾ" (585.7 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: