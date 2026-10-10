'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਜਾਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੈਂ' ਤੱਕ, ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਗੀਤ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 69ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 4:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 69ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ62 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ 'ਫਿਰ ਸੇ' ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬੇ ਰੌਕਰਸ, ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ, ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ, ਰੇਬਲ, ਟੋਕਨ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਗੀਤ 'ਆਰੀ ਆਰੀ' ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੀਤ 'ਜਾਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਹੈਂ', ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੀਤ 'ਕਨ੍ਹਈਆ' ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਗਲੋਬਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਗੀਤ 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ' ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੌਪ Duo/ਗਰੁੱਪ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਨ ਅਟਕਿਆ' ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੈਪ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, 'ਵਾਰੀ ਜਵਾਨ' ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ 'ਹਮ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ' ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੀਮਿਕਸਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। 69ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
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