ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, 500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਾਪ 3 ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, 500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਾਪ 3 ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 22, 2026 at 11:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 102.55 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 80.72 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ।
ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਨੀਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 113 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 339.27 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀਕੈਂਡ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ 2: ਦ ਰੂਲ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀਕੈਂਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 354 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 501.04 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਕਨੀਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ ਸੀਕਵਲ KGF 2 ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। KGF 2 ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 546 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 521 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਬਾਹੂਬਲੀ 2 ਅਤੇ RRR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 2026 ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
"ਧੁਰੰਧਰ 2: ਦ ਰਿਵੈਂਜ" ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਦਾਨਿਸ਼ ਪਾਂਡੋਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-