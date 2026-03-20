'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਫਿਲਮ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਫਿਲਮ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 10:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਮਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹਿਮਾਨ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ
ਸੈਕਨਿੱਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 109,000 ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2: ਦ ਰੂਲ' ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ BMS 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ 107.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ 1
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਨਿੱਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਤੋਂ 43 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੈਕਨਿੱਲਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 55.52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 55.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ 'ਵਾਰ 2' ਅਤੇ 'ਸਤ੍ਰੀ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2'
'ਧੁਰੰਧਰ 2' 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ "ਦ ਰਾਜਾ ਸਾਬ" ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਨ' ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਨਿਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਜਵਾਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' 70.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਐਨੀਮਲ' 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
