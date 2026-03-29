'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2', ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ?

'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2', ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ?
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦਿਨ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
Published : March 29, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ 700 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ 10
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 814 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 274 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ 1000 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ (ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਨੀਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 41.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੇ 62.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ 918.6 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਨੀਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ "ਪੁਸ਼ਪਾ 2" ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 46 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸੀ ਜਦਕਿ "ਧੁਰੰਧਰ 2" ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ "ਪੁਸ਼ਪਾ 2" "ਧੁਰੰਧਰ 2" ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ "ਪੁਸ਼ਪਾ 2" ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 63.30 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸੀ ਜਦਕਿ "ਧੁਰੰਧਰ 2" ਨੇ 62.85 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਧਵਨ ਅਭਿਨੀਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। SACNILC ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ 325.00 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ 1255.44 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-