ETV Bharat / entertainment

'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ

'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

DHURANDHAR 2 BOC DAY 18
ਧੁਰੰਧਰ 2 ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 18 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਦਾ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਸੈਕਨੀਲਕ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 18ਵੇਂ ਦਿਨ 28.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਨੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 25.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 27.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1013.77 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ 392.00 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1605.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਦਾ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰੇਟ

18ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 34%, ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ 24%, ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ 32%, ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ 31% ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ 28% ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਨ, ਪਠਾਨ, ਸਤ੍ਰੀ 2 ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 145 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

TAGGED:

DHURANDHAR 2
DHURANDHAR 2 COLLECTION DAY 18
DHURANDHAR 2 CREATE HISTORY
ਧੁਰੰਦਰ
DHURANDHAR 2 BOC DAY 18

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.