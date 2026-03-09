ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਤੋੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ
ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 2:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕਵਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀਕਵਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨਾਮਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਸੀਕਵਲ 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਦੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ
ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 12.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.06 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਲਗਭਗ 18.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਲਗਭਗ 9-10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 1.94 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 38,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 5.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਰਾਉਣੀ-ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤ੍ਰੀ 2' ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਓਜੀ' ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਧੁਰੰਧਰ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸਨੇ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ, ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਈਦ, ਗੁੜੀ ਪੜਵਾ ਅਤੇ ਉਗਾਦੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: