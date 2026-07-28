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ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼, ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

Dheeraj Kumar new Punjabi film
Dheeraj Kumar new Punjabi film (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 5:37 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

'ਹੋਪ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਡੀਆਰ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸੇਹਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ, ਹਰਮੀਤ ਜੱਸੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ-ਖਰੜ੍ਹ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

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ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
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