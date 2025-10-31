ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 10:15 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'Ikkis', ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੋਮਲ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤਿਆ ਨੰਦਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰੌਕੀ ਔਰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਉਮਦਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮਹਾਨਾਇਕ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਅਗਸਤਿਆ ਨੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: