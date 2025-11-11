Dharmendra Death Rumours: ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

Dharmendra Death Rumours: ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਤੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 4:09 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy.— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ:
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਜਦੋਂ ਬਿੱਗ ਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਔਨਲਾਈਨ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਗ ਬੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨ।
T 5560(ii) - blessings from you all and in prayers for this love pic.twitter.com/k3nf1dCy7o— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 10, 2025
ਰਜਨੀਕਾਂਤ
ਸਿਰਫ਼ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ "ਥਲਾਈਵਾ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫੈਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2011 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ...ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥਲਾਈਵਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ।"
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ
2017 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਐਲ ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
TGIF! Survived the week inspite of a plane crash, fatal accident on sets & yet another title of Imtiaz Ali film! pic.twitter.com/5W5DtrrupA— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 2, 2017
ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ
ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟਰੀਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ, ਕਾਜਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
