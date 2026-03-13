ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' 22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ETV Bharat Entertainment Team
March 13, 2026
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਔਹਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਤਹਿਜੀਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਥੀਮ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਔਹਰੀ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਪਣਾ ਪੈੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ।
