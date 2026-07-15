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ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ 'ਸਰਪੰਚ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਪਈ ਠੰਡੀ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼

ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ।

Dev Kharoud sarpanch box office collection
Dev Kharoud sarpanch box office collection (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 11:49 AM IST

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Sarpanch First Week Box Office Collection: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀ।

'ਓਹਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ' ਅਤੇ 'ਫਤਹਿਜੀਤ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਫਿਲਮਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਜਟ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਦਕਸ਼ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਕਤ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 17 ਲੱਖ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 25 ਲੱਖ, ਤੀਜੇ 27 ਲੱਖ, ਚੌਥੇ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 1.72 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

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SARPANCH FIRST WEEK COLLECTION
SARPANCH BOX OFFICE COLLECTION
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਸਰਪੰਚ
ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਮਾਈ
DEV KHAROUD SARPANCH

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